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Канов Тимофей Никитич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.01.1802

Дата смерти

Между 1835 и 1847

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1802

Отец: Канов Никита Стахиевич

Мать: Канова Екатерина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.01.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Щекалева Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: Канова Евдокия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канова Евдокия Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1847
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