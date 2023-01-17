Канов Тимофей Никитич
Место рождения
Дата рождения27.01.1802
Дата смертиМежду 1835 и 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1802
Крещение
31.01.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Щекалева Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: Канова Евдокия Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канова Евдокия Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1847