Климовских Елена Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Чайкина Степанида Аверкиевна
Отец ребёнка: Климовских Аверкий Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрона Аверкиевна
Отец ребёнка: Климовских Аверкий Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Манохина Ирина Аверкиевна
Отец ребёнка: Климовских Аверкий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно