Климовских Елена Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Елена Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Чайкина Степанида Аверкиевна

Отец ребёнка: Климовских Аверкий Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрона Аверкиевна

Отец ребёнка: Климовских Аверкий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Манохина Ирина Аверкиевна

Отец ребёнка: Климовских Аверкий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Аверкий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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