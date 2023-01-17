Чайкин Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Чайкин Иван Иванович
Крещение
03.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1820
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Ефимия Максимовна
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
27.05.1824
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Домника Максимовна
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Онисья Максимовна
Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно