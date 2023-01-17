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Чайкин Максим Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Чайкин Иван Иванович

Мать: Чайкина Степанида Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1819

Жена: Чайкина Акилина Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1820

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Ефимия Максимовна

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1824

Сын: Чайкин Петр Максимович

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Домника Максимовна

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Онисья Максимовна

Мать ребёнка: Чайкина Акилина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Синклитикия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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