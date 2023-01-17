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Чайкин Петр Максимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.05.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1824

Отец: Чайкин Максим Иванович

Мать: Чайкина Акилина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник житель хавода Егор То(?)рин
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чайкин Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Чайкина Феодосия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Чайкина Феодосия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Чайкина Феодосия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Чайкина Феодосия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Феодосия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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