Чайкин Петр Максимович
Место рождения
Дата рождения27.05.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1824
Отец: Чайкин Максим Иванович
Крещение
29.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник житель хавода Егор То(?)рин
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Чайкина Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Чайкина Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Чайкина Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Чайкина Феодосия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно