Чайкина Феодосия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Чайкин Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Чайкин Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Чайкин Петр Максимович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Чайкин Петр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно