Чайкина Феодосия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина Феодосия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чайкин Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Чайкин Петр Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Чайкин Петр Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Чайкин Петр Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Чайкин Петр Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Петр Максимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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