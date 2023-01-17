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(Чайкина) Мария Максимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.04.1820

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1820

Отец: Чайкин Максим Иванович

Мать: Чайкина Акилина Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.04.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница того же завода жителя Мамонта Петрова Кускова жена Агафия Егорова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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