(Чайкина) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения09.04.1820
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1820
Отец: Чайкин Максим Иванович
Крещение
10.04.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница того же завода жителя Мамонта Петрова Кускова жена Агафия Егорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826