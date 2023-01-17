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Манохин Устин Спиридонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.06.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1802

Отец: Манохин Спиридон Васильевич

Мать: Манохина Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.06.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.02.1821

Жена: Манохина Мария Матвеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Сын: Манохин Кирилл Устинович

Мать ребёнка: Манохина Мария Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Манохин Андрей Устинович

Мать ребёнка: Манохина Мария Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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