Манохин Устин Спиридонович
Место рождения
Дата рождения05.06.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1802
Крещение
06.06.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.02.1821
Жена: Манохина Мария Матвеевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Манохина Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Манохина Мария Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно