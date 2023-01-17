Смирнов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Дмитрий Алексеевич

Смирнов Дмитрий Алексеевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Смирнов Алексей Герасимович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1819

Жена: Смирнова Зиновия Мокиевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Сын: Смирнов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Смирнов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Степанида Афонасьева Потеряхиных
Рождение ребёнка
21.10.1825

Сын: Смирнов Назар Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Смирнов Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Смирнов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Смирнов Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close