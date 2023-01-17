Смирнов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
07.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Смирнов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна
Крещение
24.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница вдова Степанида Афонасьева Потеряхиных
Рождение ребёнка
21.10.1825
Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Смирнов Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Смирнов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Смирнова Зиновия Мокиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850