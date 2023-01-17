Смирнов Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Смирновва Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Смирновва Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Смирновва Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Феодора Павловна
Мать ребёнка: Смирновва Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирновва Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно