Смирновва Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирновва Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Смирнов Ефим Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Смирнов Федот Павлович

Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Феодора Павловна

Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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