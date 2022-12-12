Смирновва Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Феодора Павловна
Отец ребёнка: Смирнов Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно