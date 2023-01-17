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Погадаева Пелагия Афанасьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Мать: Шаимова Евгения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1808

Муж: Погадаев Иван Герасимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809

Сын: Погадаев Федор Иванович

Отец ребёнка: Погадаев Иван Герасимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Погадаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Погадаев Иван Герасимович

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Погадаев Иван Герасимович

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Погадаев Кириан Иванович

Отец ребёнка: Погадаев Иван Герасимович

Ивановка, Чайковский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Чайковский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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