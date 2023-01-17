Погадаева Пелагия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
19.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Погадаев Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Погадаев Василий Иванович
Отец ребёнка: Погадаев Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Погадаев Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Погадаев Иван Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно