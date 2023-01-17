Погадаев Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
19.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Погадаева Пелагия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Погадаев Василий Иванович
Мать ребёнка: Погадаева Пелагия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Погадаева Пелагия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Погадаева Пелагия Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно