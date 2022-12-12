Погадаева 1-я Погадаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Погадаев Иван Герасимович
Отец ребёнка: Погадаев Герасим Васильевич
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788
Сын: Погадаев Федот Герасимович
Отец ребёнка: Погадаев Герасим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1799