Погадаева 1-я Погадаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погадаева 1-я Погадаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1799

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Погадаев Иван Герасимович

Отец ребёнка: Погадаев Герасим Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Погадаев Федот Герасимович

Отец ребёнка: Погадаев Герасим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погадаев Герасим Васильевич

Смерть
До 1799
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