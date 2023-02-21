Бузилова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Бузилов Захар (Иванович)

Отец ребёнка: Бузилов Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Неонилла Ивановна

Отец ребёнка: Бузилов Иван Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Бузилов Иван Тихонович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузилов Иван Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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