Бузилова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Бузилов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Неонилла Ивановна
Отец ребёнка: Бузилов Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Бузилов Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно