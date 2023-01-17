Плешакова (Жилина) Устина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Жилин Андрей Егорович
Мать: Жилина Ефимия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Бузилова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Плешаков Зиновий Матвеевич
Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.05.1799
Дочь: Мавра Матвеевна
Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
13.04.1800
Сын: Плешаков Родион Матвеевич
Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.06.1802
Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.12.1805
Дочь: Рябова Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно