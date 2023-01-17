Плешакова (Жилина) Устина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Жилина) Устина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Жилин Андрей Егорович

Мать: Жилина Ефимия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Бузилова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Плешаков Зиновий Матвеевич

Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.05.1799

Дочь: Мавра Матвеевна

Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1800

Сын: Плешаков Родион Матвеевич

Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1802

Сын: Плешаков Федот Матвеевич

Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.12.1805

Дочь: Рябова Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Плешаков Матвей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Матвей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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