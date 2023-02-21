Жилина Ефимия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Ефимия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

?.09.1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Плешакова Устина Андреевна

Отец ребёнка: Жилин Андрей Егорович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Жилин Егор Андреевич

Отец ребёнка: Жилин Андрей Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Жилин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Жилин Андрей Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Андрей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
?.09.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпета
Смерть
?.09.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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