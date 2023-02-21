Жилина Ефимия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти?.09.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Плешакова Устина Андреевна
Отец ребёнка: Жилин Андрей Егорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Жилин Егор Андреевич
Отец ребёнка: Жилин Андрей Егорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Жилин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Жилин Андрей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
?.09.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпета
Смерть
?.09.1821