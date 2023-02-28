Жилин Егор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти13.07.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1777
Отец: Жилин Андрей Егорович
Мать: Жилина Ефимия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Крылова Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна
Крещение
11.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Сын: Жилин Петр Егорович
Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна
Крещение
11.06.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1806
Дочь: Соболева Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна
Крещение
04.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Жилин Лука Егорович
Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
?.02.1816
Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрона Егоровна
Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лебедева Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Марфа Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
13.07.1846
Причина смерти: От натуральной
Похороны
15.07.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя