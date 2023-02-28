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Жилин Егор Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1777

Дата смерти

13.07.1846

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Жилин Андрей Егорович

Мать: Жилина Ефимия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Крылова Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Сын: Жилин Петр Егорович

Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.06.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.01.1806

Дочь: Соболева Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Жилин Лука Егорович

Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1816

Сын: Жилин Василий Егорович

Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрона Егоровна

Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лебедева Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Марфа Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
13.07.1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От натуральной
Похороны
15.07.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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