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Жилин Лука Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Жилин Егор Андреевич

Мать: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.08.1836

Жена: Жилина Гликерия Яковлевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Сын: Жилин Матвей Лукич

Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Жилин Михаил Лукич

Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1843

Сын: Жилин Фотий Лукич

Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1844

Сын: Жилин Логин Лукич

Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Жилин Григорий Лукич

Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.02.1851

Сын: Жилин Григорий Лукич

Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1855

Дочь: Пелагия Лукинична

Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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