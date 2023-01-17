Жилин Лука Егорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Жилин Егор Андреевич
Мать: Жилина Марфа Яковлевна
Бракосочетание
05.08.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Сын: Жилин Матвей Лукич
Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Жилин Михаил Лукич
Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
17.08.1843
Сын: Жилин Фотий Лукич
Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.10.1844
Сын: Жилин Логин Лукич
Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Жилин Григорий Лукич
Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.02.1851
Сын: Жилин Григорий Лукич
Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна
Рождение ребёнка
20.10.1855
Дочь: Пелагия Лукинична
Мать ребёнка: Жилина Гликерия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно