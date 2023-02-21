Жилина Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Крылова Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Жилин Петр Егорович

Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1806

Дочь: Соболева Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Жилин Лука Егорович

Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1816

Сын: Жилин Василий Егорович

Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лебедева Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Егор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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