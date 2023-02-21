Жилина Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Крылова Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Жилин Петр Егорович
Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
13.01.1806
Дочь: Соболева Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Жилин Лука Егорович
Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
?.02.1816
Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лебедева Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Жилин Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жилин Егор Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно