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Крылова (Жилина) Наталья Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Жилин Егор Андреевич

Мать: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1818

Муж: Крылов Спиридон Козмич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Смирнова Матрона Спиридоновна

Отец ребёнка: Крылов Спиридон Козмич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Крылов Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Крылов Спиридон Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Крылов Спиридон Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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