Крылова (Жилина) Наталья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Жилин Егор Андреевич
Мать: Жилина Марфа Яковлевна
Бракосочетание
15.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Смирнова Матрона Спиридоновна
Отец ребёнка: Крылов Спиридон Козмич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Крылов Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Крылов Спиридон Козмич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Крылов Спиридон Козмич
Крещение
20.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно