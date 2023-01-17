Крылов Спиридон Козмич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Крылов Козма Иванович
Мать: Крылова Татьяна Андреева
Бракосочетание
15.02.1818
Жена: Крылова Наталья Егоровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Смирнова Матрона Спиридоновна
Мать ребёнка: Крылова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Крылов Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Крылова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Крылова Наталья Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно