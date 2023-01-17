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Крылов Спиридон Козмич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Крылов Козма Иванович

Мать: Крылова Татьяна Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1818

Жена: Крылова Наталья Егоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Смирнова Матрона Спиридоновна

Мать ребёнка: Крылова Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Крылов Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Крылова Наталья Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Крылова Наталья Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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