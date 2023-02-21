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Крылова Татьяна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Крылов Спиридон Козмич

Отец ребёнка: Крылов Козма Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Крылов Петр Козмич

Отец ребёнка: Крылов Козма Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1804

Сын: Крылов Касьян Козмич

Отец ребёнка: Крылов Козма Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1806

Сын: Крылов Давид Козмич

Отец ребёнка: Крылов Козма Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Козма Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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