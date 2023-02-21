Крылова Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Крылов Козма Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Крылов Петр Козмич
Отец ребёнка: Крылов Козма Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1804
Сын: Крылов Касьян Козмич
Отец ребёнка: Крылов Козма Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1806
Сын: Крылов Давид Козмич
Отец ребёнка: Крылов Козма Иванович
Крещение
01.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно