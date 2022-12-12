Соболева (Жилина) Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения13.01.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1806
Отец: Жилин Егор Андреевич
Мать: Жилина Марфа Яковлевна
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1850
Дочь: Соболева Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно