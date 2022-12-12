Соболева (Жилина) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Жилина) Анастасия Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.01.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1806

Отец: Жилин Егор Андреевич

Мать: Жилина Марфа Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1850

Дочь: Соболева Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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