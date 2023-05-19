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Жилин Матвей Лукич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Жилин Лука Егорович

Мать: Жилина Гликерия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.10.1857

Жена: Жилина Ефимия Кирилловна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Антон Михайлов Мичков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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