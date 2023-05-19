Жилин Матвей Лукич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Жилин Лука Егорович
Бракосочетание
02.10.1857
Жена: Жилина Ефимия Кирилловна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Антон Михайлов Мичков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно