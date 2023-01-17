Жилина (Старкова) Ефимия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Старкова) Ефимия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Старков Кирилл Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1857

Муж: Жилин Матвей Лукич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Антон Михайлов Мичков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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