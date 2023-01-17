Жилина (Старкова) Ефимия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Старков Кирилл Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1857
Муж: Жилин Матвей Лукич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Антон Михайлов Мичков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно