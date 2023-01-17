Плешаков Тимофей Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Крещение
12.11.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.11.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поневесте деревни Северной удельные крестьяне | Лев Феодоров и Панфил Алексиев Сомовы
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плешаков Вавил Тимофеевич
Мать ребёнка: Плешакова Устина Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Плешакова Устина Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Плешаков Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Плешакова Устина Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно