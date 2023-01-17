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Плешаков Тимофей Зиновьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Плешаков Зиновий Матвеевич

Мать: Плешакова Афанасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.11.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.11.1846

Жена: Плешакова Устина Алексеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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Рождение ребёнка
1850

Сын: Плешаков Вавил Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Устина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Плешакова Устина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Плешаков Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Устина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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