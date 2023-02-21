Плешакова (Сомова) Устина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Сомов Алексей Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поневесте деревни Северной удельные крестьяне | Лев Феодоров и Панфил Алексиев Сомовы
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плешаков Вавил Тимофеевич
Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Плешаков Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Зиновьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858