Плешакова (Сомова) Устина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Сомова) Устина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Сомов Алексей Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1846

Муж: Плешаков Тимофей Зиновьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поневесте деревни Северной удельные крестьяне | Лев Феодоров и Панфил Алексиев Сомовы
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плешаков Вавил Тимофеевич

Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Плешаков Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Зиновьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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