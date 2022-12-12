Прохоров Феоктист Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти18.12.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Чурина Варвара Феоктистовна
Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1786
Сын: Прохоров Евдоким Феоктистович
Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Климовских Ирина Феоктистовна
Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1799
Сын: Прохоров Акиндин Феоктистович
Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1800
Сын: Прохоров Василий Феоктистович
Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Феоктистовна
Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От натуральной
Похороны
21.12.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя