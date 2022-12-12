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Прохоров Феоктист Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

18.12.1846

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Прохоров Степан Тимофеевич

Мать: Горланова Домника Никитична

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Чурина Варвара Феоктистовна

Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Прохоров Евдоким Феоктистович

Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Климовских Ирина Феоктистовна

Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Сын: Прохоров Акиндин Феоктистович

Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Прохоров Василий Феоктистович

Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Феоктистовна

Мать ребёнка: Горланова Дарья Ильинична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горланова Дарья Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.12.1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От натуральной
Похороны
21.12.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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