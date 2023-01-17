Горланова Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горланова Дарья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Между 1817 и 1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Чурина Варвара Феоктистовна

Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Прохоров Евдоким Феоктистович

Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Климовских Ирина Феоктистовна

Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Сын: Прохоров Акиндин Феоктистович

Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Прохоров Василий Феоктистович

Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Феоктистовна

Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Феоктист Степанович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1817 и 1825
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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