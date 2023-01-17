Горланова Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиМежду 1817 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Чурина Варвара Феоктистовна
Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Прохоров Евдоким Феоктистович
Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Климовских Ирина Феоктистовна
Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Прохоров Акиндин Феоктистович
Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Прохоров Василий Феоктистович
Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Феоктистовна
Отец ребёнка: Прохоров Феоктист Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1817 и 1825