Климовских (Прохорова) Ирина Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Климовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Жилина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Климовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Климовских Григорий Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Климовских Авраам Иванович
Отец ребёнка: Климовских Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно