Климовских (Прохорова) Ирина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Прохорова) Ирина Феоктистовна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Прохоров Феоктист Степанович

Мать: Горланова Дарья Ильинична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1817

Муж: Климовских Иван Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1820

Сын: Климовских Егор Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Жилина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Климовских Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Климовских Григорий Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Климовских Авраам Иванович

Отец ребёнка: Климовских Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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