Климовских Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Климовских Сильвестр Егорович
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1852
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1856
Дочь: Васса Егоровна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно