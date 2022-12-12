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Климовских Егор Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Климовских Иван Иванович

Мать: Климовских Ирина Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Климовских Сильвестр Егорович

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1852

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Климовских Петр Егорович

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.09.1856

Дочь: Васса Егоровна

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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