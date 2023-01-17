Климовских Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Климовских Егор Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Климовских Сильвестр Егорович
Отец ребёнка: Климовских Егор Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1852
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Климовских Егор Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Климовских Егор Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1856
Дочь: Васса Егоровна
Отец ребёнка: Климовских Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно