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Климовских Иван Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Климовских Иван Емельянович

Мать: Климовских София Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1817

Жена: Климовских Ирина Феоктистовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1820

Сын: Климовских Егор Иванович

Мать ребёнка: Климовских Ирина Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Жилина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Климовских Ирина Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Климовских Григорий Иванович

Мать ребёнка: Климовских Ирина Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Климовских Авраам Иванович

Мать ребёнка: Климовских Ирина Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских София

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1854
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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