Климовских Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Климовских Ирина Феоктистовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Жилина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Климовских Ирина Феоктистовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Климовских Григорий Иванович
Мать ребёнка: Климовских Ирина Феоктистовна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Климовских Авраам Иванович
Мать ребёнка: Климовских Ирина Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климовских София
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854