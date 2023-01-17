Жилина (Климовских) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Климовских) Марфа Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Климовских Иван Иванович

Мать: Климовских Ирина Феоктистовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.05.1841

Муж: Жилин Иван Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Сын: Жилин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Жилин Степан Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Жилин Демьян Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Жилин Петр Иванович

Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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