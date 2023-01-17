Жилина (Климовских) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
31.05.1841
Муж: Жилин Иван Петрович
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Жилин Петр Иванович
Отец ребёнка: Жилин Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно