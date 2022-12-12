Чурина (Горланова) Варвара Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина (Горланова) Варвара Феоктистовна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

25.07.1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Прохоров Феоктист Степанович

Мать: Горланова Дарья Ильинична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.05.1805

Муж: Чурин Яков Денисович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1805

Сын: Чурин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Фабричной мастер Иван Халин
Рождение ребёнка
?.09.1807

Дочь: Пелагия Яковлевна

Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Чурин Прокопий Яковлевич

Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Чурин Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чурин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чурин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1825

Дочь: Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
25.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
25.07.1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Деторождением
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