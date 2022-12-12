Чурина (Горланова) Варвара Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти25.07.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
10.05.1805
Муж: Чурин Яков Денисович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1805
Сын: Чурин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович
Крещение
23.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Фабричной мастер Иван Халин
Рождение ребёнка
?.09.1807
Дочь: Пелагия Яковлевна
Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
22.07.1825
Дочь: Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Чурин Яков Денисович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
25.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
25.07.1825
Причина смерти: Деторождением