Чурин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Чурин Яков Денисович
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Чурина Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Чурина Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Чурина Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Чурина Наталья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурина Наталья Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно