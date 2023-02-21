Чурина Наталья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина Наталья Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Чурин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Чурин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Чурин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Чурин Макар Васильевич

Отец ребёнка: Чурин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Чурин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Чурин Василий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурин Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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