Прохоров Василий Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
22.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Сын: Прохоров Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Прохорова Матрона Спиридоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно