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Прохоров Василий Феоктистович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Прохоров Феоктист Степанович

Мать: Горланова Дарья Ильинична

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1818

Жена: Прохорова Матрона Спиридоновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Сын: Прохоров Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Прохорова Матрона Спиридоновна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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