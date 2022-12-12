Дружинин Иван Силич
Место рождения
Дата рождения?.02.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1816
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дружинин Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Дружинина Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
10.02.1844
Мать ребёнка: Дружинина Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Устина Ивановна
Мать ребёнка: Дружинина Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Дружинина Дарья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно