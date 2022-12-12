Дружинин Иван Силич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинин Иван Силич

Дружинин Иван Силич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.02.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1816

Отец: Дружинин Сила Фомич

Мать: Дружинина Евдокия Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дружинин Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Дружинина Дарья Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1844

Сын: Дружинин Федор Иванович

Мать ребёнка: Дружинина Дарья Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Устина Ивановна

Мать ребёнка: Дружинина Дарья Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Дружинина Дарья Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Дарья Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close