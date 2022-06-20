Дружинина Дарья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружинин Иван Силич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дружинин Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Дружинин Иван Силич
Рождение ребёнка
10.02.1844
Отец ребёнка: Дружинин Иван Силич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Дружинина) Устина Ивановна
Отец ребёнка: Дружинин Иван Силич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Дружинина) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Дружинин Иван Силич
Смерть
Неизвестно