Дружинина Дарья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Дарья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Иван Силич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Дружинин Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Дружинин Иван Силич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1844

Сын: Дружинин Федор Иванович

Отец ребёнка: Дружинин Иван Силич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Дружинина) Устина Ивановна

Отец ребёнка: Дружинин Иван Силич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Дружинина) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Дружинин Иван Силич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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