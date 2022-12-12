Дружинина Феодосия Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Устина Силична
Отец ребёнка: Дружинин Сила Фомич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васса Силична
Отец ребёнка: Дружинин Сила Фомич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Силична
Отец ребёнка: Дружинин Сила Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружинин Сила Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно