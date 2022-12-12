Дружинина Феодосия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Феодосия Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Устина Силична

Отец ребёнка: Дружинин Сила Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васса Силична

Отец ребёнка: Дружинин Сила Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Силична

Отец ребёнка: Дружинин Сила Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Сила Фомич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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