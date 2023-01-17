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Решоткин Ермолай Семенович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Решоткин Семен Васильевич

Мать: Решоткина Екатерина Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Наверехов Никита Ермолаевич

Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Варвара Ермолаевна

Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Наверехов Петр Ермолаевич

Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феодосия Ермолаевна

Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Ермолаевна

Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья Ермолаевна

Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Наверехов Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решоткина Ефросиния Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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