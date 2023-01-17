Решоткин Ермолай Семенович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1836
Сын: Наверехов Никита Ермолаевич
Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Варвара Ермолаевна
Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Наверехов Петр Ермолаевич
Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феодосия Ермолаевна
Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елена Ермолаевна
Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья Ермолаевна
Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Наверехов Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: Решоткина Ефросиния Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно