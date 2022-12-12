Решоткина Ефросиния Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решоткина Ефросиния Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Наверехов Никита Ермолаевич

Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Варвара Ермолаевна

Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Наверехов Петр Ермолаевич

Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феодосия Ермолаевна

Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Ермолаевна

Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья Ермолаевна

Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Наверехов Андрей Ермолаевич

Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решоткин Ермолай Семенович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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