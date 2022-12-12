Решоткина Ефросиния Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Наверехов Никита Ермолаевич
Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Варвара Ермолаевна
Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Наверехов Петр Ермолаевич
Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феодосия Ермолаевна
Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елена Ермолаевна
Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья Ермолаевна
Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Наверехов Андрей Ермолаевич
Отец ребёнка: Решоткин Ермолай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно