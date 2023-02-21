Зайцов Леонтий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Зайцова Саломея Родионовна
Бракосочетание
1801
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
За отступление от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
?.03.1804
Сын: Зайцов Венедикт Леонтьевич
Мать ребёнка: Зайцова Саломея Родионовна
Рождение ребёнка
?.09.1807
Мать ребёнка: Зайцова Саломея Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно