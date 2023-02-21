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Зайцов Леонтий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Зайцов Никифор Тимофеевич

Мать: Зайцова Пелагия Павловна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Зайцев Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Зайцова Саломея Родионовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1801

Жена: Зайцова Саломея Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
За отступление от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
?.03.1804

Сын: Зайцов Венедикт Леонтьевич

Мать ребёнка: Зайцова Саломея Родионовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1807

Сын: Зайцов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Зайцова Саломея Родионовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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