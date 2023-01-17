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Зайцов Венедикт Леонтьевич

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.03.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1804

Отец: Зайцов Леонтий Никифорович

Мать: Зайцова Саломея Родионовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1821

Жена: Зайцова Анастасия Федоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наталия Венедиктовна

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анастасия Венедиктовна

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Венедиктовна

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Зайцов Исаак Венедиктович

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Зайцов Афанасий Венедиктович

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Венедиктовна

Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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