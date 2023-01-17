Зайцов Венедикт Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения?.03.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1804
Бракосочетание
12.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Наталия Венедиктовна
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анастасия Венедиктовна
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Венедиктовна
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Зайцов Исаак Венедиктович
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зайцов Афанасий Венедиктович
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Венедиктовна
Мать ребёнка: Зайцова Анастасия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно