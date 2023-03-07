Холина (Батерякова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолина (Батерякова) Параскева Ивановна

Холина (Батерякова) Параскева Ивановна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Между 1823 и 1824

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Климовских Иван Емельянович

Мать: Климовских София Андриановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.05.1811

Муж: Холин Евстрат Титович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Сын: Холин Прохор Евстратович

Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона Евстратовна

Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1823 и 1824
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close