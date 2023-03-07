Холина (Батерякова) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиМежду 1823 и 1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
24.05.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович
Крещение
22.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона Евстратовна
Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1823 и 1824