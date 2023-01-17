Холин Прохор Евстратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолин Прохор Евстратович

Холин Прохор Евстратович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Холин Евстрат Титович

Мать: Холина Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Овчинников Авраам Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1847

Жена: не указана

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане | Стефан Назаров Шутов | Димитрий Григорьев Федосеев
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Прохоровна

Мать ребёнка: Холина Параскева Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холина Параскева Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холина 1-я Холина

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close