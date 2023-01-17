Холин Прохор Евстратович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Холин Евстрат Титович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Овчинников Авраам Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
25.01.1847
Жена: не указана
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане | Стефан Назаров Шутов | Димитрий Григорьев Федосеев
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Прохоровна
Мать ребёнка: Холина Параскева Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холина 1-я Холина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно