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Щекалев Гурий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Щекалев Иван Андрианович

Мать: Щекалева Ксения Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1801

Жена: Щекалева Дарья Назаровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1804

Сын: Щекалев Гавриил Гурьевич

Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агриппина Гурьевна

Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Щекалев Матвей Гурьевич

Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Васса Гурьевна

Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1814

Дочь: Евдокия Гурьевна

Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Щекалев Иван Гурьевич

Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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