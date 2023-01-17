Щекалев Гурий Иванович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
30.01.1801
Жена: Щекалева Дарья Назаровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1804
Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна
Крещение
21.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агриппина Гурьевна
Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Гурьевна
Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна
Рождение ребёнка
13.03.1814
Дочь: Евдокия Гурьевна
Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Щекалева Дарья Назаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно