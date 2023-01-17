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Щекалев Гавриил Гурьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.03.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1804

Отец: Щекалев Гурий Иванович

Мать: Щекалева Дарья Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.04.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1825

Дочь: Зайцова Дарья Гаврииловна

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827

Сын: Щекалев Никифор Гавриилович

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Щекалев Василий Гавриилович

Мать ребёнка: Щекалева Ксения Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекалева Ксения Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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