Щекалев Гавриил Гурьевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1804
Отец: Щекалев Гурий Иванович
Мать: Щекалева Дарья Назаровна
Крещение
01.04.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.03.1825
Дочь: Зайцова Дарья Гаврииловна
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Моисеевна
Крещение
31.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Щекалев Никифор Гавриилович
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Щекалев Василий Гавриилович
Мать ребёнка: Щекалева Ксения Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно