Щекалева Ксения Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1825
Дочь: Зайцова Дарья Гаврииловна
Отец ребёнка: Щекалев Гавриил Гурьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Щекалев Никифор Гавриилович
Отец ребёнка: Щекалев Гавриил Гурьевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Щекалев Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Щекалев Гавриил Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно